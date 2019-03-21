ДТП в столице: от удара машина полиции вылетела на тротуар и перевернулась

Столкновение было такой силы, что патрульный автомобиль лег колесами кверху.

КИШИНЕВ, 21 марта — Sputnik. Автомобильная авария с участием полицейской машины произошла в самом центре Кишинева, на пересечении проспекта Штефана чел Маре и улицы Сергея Лазо.

Удар был настолько сильным, что полицейский автомобиль Dacia Duster вылетел на тротуар и перевернулся на крышу.

"Информация о ДТП с участием автомобиля МВД поступила около 17.00. Сразу же на место происшествия прибыл экипаж полиции. Сотрудники правоохранительных органов установили, что авария произошла между машинами Dacia Duster, которая принадлежит Национальному инспекторату по патрулированию, и Toyota. За рулем Toyota находилась женщина", - сказала пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

По ее словам, в результате ДТП Dacia перевернулась - водителю потребовалась медицинская помощь. "Полицейский 1989 года рождения обратился в больницу. Предварительно виновна в ДТП водитель Toyota, так как она хотела повернуть с бульвара Штефана чел Маре на улицу Сергея Лазо. Женщина не удостоверилась в безопасности маневра и столкнулась с автомобилем модели Dacia, который передвигался, соблюдая ПДД", - добавила Стати.

Она пояснила, что исходя из тяжести травм, полученных водителем Dacia, будет принято решение относительно квалификации дела. Если это будут легкие травмы, то женщине грозит шесть штрафных очков и 1500 леев штрафа.

Корреспонденты Sputnik Moldova на месте происшествия выяснили, что от удара полицейская машина сбила светофор на перекрестке, после чего перевернулась вверх колесами.

Ни один из участников аварии не захотел дать свои комментарии для прессы.

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