Бизнес на банковских картах в Молдове: полиция в шоке - видео

Навороченное оборудование в квартире для подделки банковских карт и денег: кишиневец развернул бизнес, не выходя из дома.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Бизнес на дому: полиция в шоке от того, как кишиневец организовал в собственной квартире цех по подделке банковских карт. Правоохранительные органы раскрыли деятельность преступной группировки, специализирующейся на изготовлении и введении в обращение фальшивых банковских карточек и других поддельных платежных инструментов. Наблюдение за членами группировки велось с начала 2019 года.

"Установлено, что организатор группировки – 42-летний житель Кишинева (ранее осужденный в странах ЕС за аналогичные преступления) развернул преступный бизнес в своей столичной квартире", - сообщили в Генинспекторате полиции.

Там пояснили, что при помощи специального оборудования мужчина копировал банковские карты, включая PIN-коды, и различными способами получал из-за границы, преимущественно из стран ЕС, информацию с карт физических лиц, у которых на счетах находились достаточно большие суммы.

© East News / Kate Holt Гражданин Молдовы арестован в Ереване по подозрению в подделке армянских банковских карт

Затем эти данные сохранялись на других картах-клонах. С помощью различных мошеннических схем деньги снимались со счетов третьих лиц.

"К преступной деятельности подозреваемый привлекал других людей, распределяя роли между каждым из них", - отметили в инспекторате.

Тинэйджер-фальшивомонетчик из Молдовы "погорел" в Мордовии>>>

В среду, 20 марта, сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства подозреваемого и его машине. В результате в квартире обнаружили специальное оборудование для копирования данных с банковских карт и их изготовления, скиммеры, а также другие технические средства, предназначенные для извлечения информации с карт. В тоже время в ходе проверок выявлено и изъято свыше 11 тысяч евро и 650 долларов.

"Задержан организатор преступного бизнеса, который должен предстать перед судом для определения меры пресечения в форме предварительного ареста. На данный момент проводятся следственные мероприятия для выяснения всех причастных в совершении преступления, а также установления сообщников из ЕС", - подчеркнули в полиции.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям