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Преступная Молдова: происшествия пятницы, которые потрясли страну

© Fotolia / Andranik123
Происшествия
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Ограбление на кладбище, вор без фантазии, сигаретная контрабанда из Молдовы, - эти преступления поражают своей дерзостью.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Криминальная пятница: чем закончилась рабочая пятидневка. Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать подозреваемых в совершении нескольких преступлений. 

Без фантазии и денег

В столице задержан 28-летний уроженец города Чимишлия, который подозревается в серии краж в одном из магазинов в микрорайоне Рышкановка. "Работал" он с февраля по март. И грабил одну и ту же торговую точку, нанеся ущерб в размере 38 тысяч леев. В ходе допроса он полностью признал свою вину, объяснив, что пошел на это из-за того, что у него не было денег. К слову, ранее мужчина был судим за аналогичные преступления и мошенничество.

Подозреваемого поместили в изолятор на 72 часа. Ему грозит штраф до 67,5 тысячи леев, или до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества, или до четырех лет тюрьмы.

Ограбление на кладбище

Жертвой грабителя стал 70-летний бендерчанин. Инцидент произошел средь бела дня на Борисовском кладбище.

"Пока пенсионер наводил порядок на могилах усопших родственников, незнакомец в открытую похитил барсетку, которая лежала на скамейке, и пустился наутек. На крики "Стой!" злоумышленник не реагировал", - сообщили в пресс-службе правоохранительных органов приднестровского региона.

Саперы
© Photo: Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Dmitrii Vosimeric
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По словам потерпевшего, в барсетке находилось пенсионное удостоверение, дисконтная карта, ключи, записная книжка и деньги.

"Недалеко от кладбища сотрудники патрульно-постовой службы увидели мужчину, который лежал на краю дороги. Пьяного гражданина, похожего по описанию на грабителя, доставили в дежурную часть. При досмотре личных вещей при нем обнаружили пенсионное удостоверение потерпевшего. Откуда у него чужой документ, 43-летний бендерчанин вспомнить не смог. Впоследствии потерпевший опознал в мужчине наглого грабителя", - отметили в полиции.

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Сигаретная контрабанда

Украинские пограничники задержали в Одессе 15 тысяч пачек контрабандных сигарет.

"Несколько человек в темное время суток с помощью самодельного плавательного средства, изготовленного из пенопласта, переправляли по Кучурганскому водохранилищу из соседней Молдовы коробки с сигаретами. На берегу на территории Украины их ждал автомобиль, в который ловкие дельцы загружали нелегальный груз", - отметили в Погранслужбе.

Сигаретная контрабанда
© Photo: Государственная пограничная служба Украины
Сигаретная контрабанда

Водителем машины оказался 22-летний гражданин Украины. Контрабандный товар изъят. Его стоимость оценили в 50 тысяч гривен.

Бизнес на банковских картах

Кишиневец организовал в собственной квартире цех по подделке банковских карт. Правоохранительные органы раскрыли деятельность преступной группировки, специализирующейся на изготовлении и введении в обращение фальшивых банковских карточек и других поддельных платежных инструментов. Наблюдение за членами группировки велось с начала 2019 года.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства подозреваемого и его машине. В результате в квартире обнаружили специальное оборудование для копирования данных с банковских карт и их изготовления, скиммеры, а также другие технические средства, предназначенные для извлечения информации с карт. В тоже время в ходе проверок выявлено и изъято свыше 11 тысяч евро и 650 долларов.

"Задержан организатор преступного бизнеса, который должен предстать перед судом для определения меры пресечения в форме предварительного ареста. На данный момент проводятся следственные мероприятия для выяснения всех причастных в совершении преступления, а также установления сообщников из ЕС", - подчеркнули в полиции.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.

Обыски и задержания 

Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел вместе с офицерами Национального инспектората расследований и Инспектората полиции Унген провели серию обысков у подозреваемых в торговле наркотиками.

Grup criminal organizat specializat în trafic de droguri anihilat de către PCCOCS oficiul Nord
Serviciul informare şi comunicare cu mass-media al PCCOCS
Обыски и задержания в рамках расследования дела о наркоторговле

По итогам проверок по месту жительства фигурантов дела обнаружено большое количество марихуаны, деньги, полученные от продажи зелья, оружие и боеприпасы, хранившиеся незаконно, а также другие предметы, представляющие интерес для следствия.

"На данном этапе на 72 часа задержаны шестеро человек. Прокуроры будут просить суд поместить их под предварительный арест", - добавили в прокуратуре.

Согласно действующему законодательству, фигурантам дела грозит от семи до 15 лет тюремного заключения.

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