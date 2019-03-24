Страшное ДТП в Кишиневе: авто упало с Измаильского моста - фото

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. В социальных сетях опубликованы фотографии с места серьезной аварии в Кишиневе. На место ДТП прибыли несколько экипажей полиции. Все случилось на Измаильском мосту на пересечении с улицей Албишоара, сообщает Sputnik.md.

Автор снимков не сообщил, есть ли жертвы в результате этого ДТП. В комментариях очевидцы произошедшего отмечают: авто упало с Измаильского моста из-за того, что водитель развил очень высокую скорость. Удар в парапет на скорости был такой силы, что ограждение разрушилось, а машина упала вниз.

На снимках видно, что автомобиль сильно поврежден, однако он сохранил свою форму, поэтому вполне возможно, что водитель серьезно не пострадал.

На данный момент Инспекторат по патрулированию никак не прокомментировал произошедшую аварию.