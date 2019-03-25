Водитель в Кишиневе сбил светофор, а потом попытался вернуть его на место

Когда участнику ДТП кажется, что можно сделать все, как было, и избежать неприятной ситуации.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Необычное ДТП снял на видео один из очевидцев в Кишиневе. Водитель снес светофор, а затем попытался сделать "как было" собственными силами.

На перекрестке улиц Букурешть и Тигина в Кишиневе водитель, не справившись с управлением, врезался в столб светофора. В результате столкновения столб упал.

Типичная дорожная ситуация продолжилась нетипично. Вместо того, чтобы вызвать полицию, водитель вышел из автомобиля и с помощью своего пассажира попытался поставить столб на место.

Судя по всему, виновник ДТП попытался уйти от ответственности, скрыв повреждение светофора. Однако не ушел от объектива бдительного очевидца.

В минувший четверг, 21 марта, в Кишиневе полицейская машина сбила светофор на перекрестке, после чего перевернулась вверх колесами. Сотрудники правоохранительных органов установили, что авария произошла между машинами Dacia Duster, которая принадлежит Национальному инспекторату по патрулированию, и Toyota.

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Женщина не удостоверилась в безопасности маневра и столкнулась с автомобилем модели Dacia, который передвигался, соблюдая ПДД.