Хладнокровный расчет: 77-летняя женщина стала жертвой разбойного нападения

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Пятеро членов криминальной группировки приговорены в общей сложности к 47 годам тюрьмы за разбойное нападение, совершенное в Бричанах в ноябре 2017 года. Спланировали это преступление и руководители процессом трое заключенных – один из пенитенциара в Липканах, а остальные двое – из тюрьмы в Бельцах. Речь идет о гражданах в возрасте от 22 до 27 лет, которые получили тюремные сроки за кражи, грабежи и разбой.

"Они спланировали нападение на бывшую соседку одного из этой троицы, у которой в Бричанах свой бизнес, связанный с продажей золотых украшений. Соучастниками преступления стала мать одного из фигурантов дела и бывший сокамерник", - отметили в прокуратуре.

По данным Генпрокуратуры, 28 ноября 2017 года мать одного из заключенных ждала своего сообщника в автомобиле, пока тот "хозяйничал" в доме 77-летней жертвы. Мужчина напал на пенсионерку и, угрожая расправой, выкрал у нее украшения на 12 тысяч леев. Сразу после этого он сел в машину, в котором находилась мать одного из заключенных, и вместе они отправились в Бельцы.

"Заключенным удалось спрятать мобильные телефоны, которые они использовали для совершения преступления. Хотя периодически в их камерах проводились проверки", - отметили в прокуратуре.

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Вдобавок к имеющимся срокам трое заключенных получили еще по 10 лет тюрьмы. Мать одного из них приговорена к 8 годам лишения свободы, а исполнитель преступного плана – к 9.

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