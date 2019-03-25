Мальчик-аутист, пропавший в Яловенах, найден без признаков жизни

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Семилетний мальчик из Яловен, о пропаже которого в воскресенье заявили родители, найден мертвым.

Тело мальчика было найдено в колодце, который находится недалеко от дома, где он жил. Информацию о страшной находке подтверждает инспекторат полиции Яловен. Обстоятельства трагедии выясняются.

Семилетний Дан Кондря пропал вечером в воскресенье, 24 марта. Ребенок страдал аутизмом и не разговаривал.

Ранее, 11 марта, в Страшенском районе скончался грудной ребенок. Врачам в Кишиневе не удалось спасти младенца, который был доставлен в Институт матери и ребенка.

По словам врачей, мать малыша заявила, что ребенку внезапно стало плохо. Скорая помощь доставила его в районную больницу, а затем маленький пациент был транспортирован в Кишинев. Однако спасти жизнь ребенка не удалось.

В декабре прошлого года в селе Карпинены Хынчештского района молодые родители также нашли мертвым своего месячного ребенка. Врачам скорой помощи не удалось спасти новорожденного.

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