Молдавский суд решил: фигуранта громкого коррупционного скандала оштрафовали

Суд решил - штраф, прокуроры не согласны и будут опротестовывать вердикт инстанции: речь идет о враче, который проходит по делу о "массовой зачистке судей".

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Суд обязал врача одной из столичных больниц, обвиняемого в извлечении выгоды из влияния по делу "массовой зачистки судей", выплатить штраф в размере 115 тысяч леев (порядка семи тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы), сообщили в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры.

По информации ведомства, обвиняемый полностью признал вину и сотрудничал со следствием и судебной инстанцией.

"Врач обвиняется в том, что передал служителю Фемиды через судебного ассистента (оба задержаны по данному уголовному делу) две тысячи евро, чтобы благоприятно решить дело, по которому медработник проходил в качестве обвиняемого", - пояснили в прокуратуре.

Речь идет о халатности при соблюдении правил оказания медицинской помощи, что привело к смерти новорожденного.

"Прокуроры намерены опротестовать вердикт инстанции", - отметили в прокуратуре.

В октябре 2018 года прокуроры и сотрудники Национального антикоррупционного центра провели масштабные обыски в Апелляционной палате Кишинева, суде столичного сектора Центр, муниципальной прокуратуре, а также по месту жительства подозреваемых. Расследование инициировал генеральный прокурор Молдовы еще в августе прошлого года. Дело связано с извлечением выгоды из влияния, пассивной и активной коррупцией.

Тогда по итогам обысков задержали десять человек, среди которых пятеро судей, прокурор, адвокат и врач.

Антикоррупционная прокуратура даже опубликовала видеоролик, на котором видно, как судьи пересчитывают деньги, полученные в качестве взятки. На кадрах продемонстрировано, как женщина прячет конверт в нижнее белье.

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