В Кишиневе задержали опасных рецидивистов: их интересовали не только смартфоны

Они приставили нож к горлу человека, чей автомобиль хотели ограбить. И все это ради нескольких тысяч леев.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Поживиться за чужой счет сегодня в молдавской столице желающих много. Следователи Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали двоих мужчин 33 и 43 лет, подозреваемых в совершении серии ограблений и краж.

По данным следствия, первое правонарушение произошло во дворе одного из жилых домов по улице Алеку Руссо, когда подозреваемые взломали дверь автомобиля модели "Citroen Jumper", чтобы изъять из салона все материальные ценности. Момент кражи заметил владелец машины, который выбежал на улицу, чтобы спасти все, что нажито честным трудом, однако сделать этого не смог - правонарушители угрожали ему физической расправой и в буквальном смысле слова приставили нож к горлу.

Однако это было не первое ограбление, которое подозреваемые совершили утром этого дня. Преступники "обчистили" авто марки "Mitsubishi" и "Citroen", из салонов которых вынесли мобильные телефоны, наборы ключей и инструментов, скрывшись затем в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба, нанесенного владельцам автомобилей, оценивается в 32 тысячи 500 леев.

В столичной полиции уточнили, что мужчины давно не в ладах с Уголовным кодексом и ранее были судимы за аналогичные преступления, а 43-летний правонарушитель совсем недавно освободился из мест не столь отдаленных.

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Подозреваемые были арестованы на 30 дней, им вменяются статьи "Кража" и "Ограбление" УК РМ. В случае, если их вина будет доказана, правонарушителям грозит от 8 до 10 лет тюремного заключения.

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