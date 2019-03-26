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Машина скорой помощи

Грустная ирония судьбы: в Кишиневе мужчина погиб под колесами "скорой"

CC0 / Pixabay / WolfBlur
Происшествия
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Еще один шокирующий случай произошел в молдавской столице: после того, как несколько дней назад машина вылетела с моста на улице Измаильской, также под мостом на Хынчештском шоссе был насмерть сбит мужчина.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Мужчина в возрасте 51 года погиб под колесами машины скорой помощи, которая сбила его на полном ходу. Трагический случай произошел 25 марта вечером - в 21.40, под мостом на улице Миорица в столичном микрорайоне Телецентр. Согласно данным правоохранительных органов, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. 

За рулем машины скорой помощи находился 62-летний водитель, автомобиль ехал с вызова, а в его салоне находился пациент, которого везли на госпитализацию.

В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело, детали трагического ДТП выясняются.

Следует отметить, что в ночное время видимость под мостом на Телецентре крайне плохая, учитывая, что уличного освещения на данном участке трассы нет. Это обстоятельство, как утверждают сотрудники Патрульной полиции, также становится причиной повышенных рисков ДТП на этом участке.

ДТП в столице: от удара машина полиции вылетела на тротуар и перевернулась>>>

За минувшие несколько дней это второй случай ДТП на мостах в Кишиневе. Напомним, что 24 марта автомобиль вылетел с моста на улице Измаильской, пробив парапет. К счастью, в этом ДТП обошлось без жертв и ни один человек не пострадал.

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Теги:
ДТП, гибель, мужчина, скорая помощь
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