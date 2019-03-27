Взрывоопасные соседи: в квартире в Кишиневе хранили арсенал оружия - видео

Целый арсенал оружия и боеприпасов хранили двое жителей столицы в обычной квартире, под боком у ничего не подозревающих соседей.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Боевые гранаты РГД-5, пистолеты марки "ТТ" и "Револьвер", патроны для автомата Калашникова, глушители, электродетонаторы, более килограмма тротила и даже гранатомет РПГ-18 "Муха" - все это нашли сотрудники правоохранительных органов в обычной, на первый взгляд, кишиневской квартире.

В ходе следственных мероприятий оперативникам удалось установить, что в обычной столичной многоэтажке промышляла организованная преступная группировка, занимавшаяся реализацией оружия и боеприпасов.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность троих подозреваемых в возрасте от 38 до 58 лет.

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Ими оказались жители Кишинева, а роли в преступной группировке были четко распределены. По данным следствия, вся схема хранения и реализации вооружений и боеприпасов была налажена, как часы.

Один из подозреваемых был участником войны в Афганистане и был четко осведомлен, как обращаться с каждым из хранимых типов вооружений.

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Для задержания хранителей взрывоопасного груза понадобилось вмешательство бойцов отряда спецназа Fulger, а также специалистов-взрывотехников из Национального инспектората полиции, которые и провели соответствующим образом изъятие боеприпасов. Задержание правонарушителей более напоминали не картинки из повседневной кишиневской жизни, а сцену из "боевика".

По факту незаконного хранения и реализации вооружений и боеприпасов было возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых был помещен под 30-дневный домашний арест, двое других пока находятся на свободе. Если вина правонарушителей будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком до семи лет.