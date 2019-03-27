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Смартфон.

"Гоп-стоп" по-чекански: громила отнял смартфон у беззащитного ребенка - видео

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Про таких как он говорят: "ни стыда, ни совести". На проспекте Мирча чел Бэтрын в столичном секторе Чеканы произошло дерзкое ограбление - у ребенка средь бела дня отняли телефон.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Грабить стариков и детей не совсем принято даже среди криминальных элементов, однако в молдавской столице находятся индивиды, готовые обидеть даже самых беззащитных средь бела дня. 

Аналогичный случай произошел в столичном секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын, где прямо на оживленной пешеходной аллее неизвестный отнял телефон модели SAMSUNG GALAXY A8 у десятилетнего школьника, по всей видимости возвращавшегося из школы и присевшего отдохнуть на одну из скамеек.

Кража
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Подозреваемый заметил, что ребенок увлеченно играет в одно из установленных на аппарате приложений, и сначала прогуливался мимо, однако затем решился на преступление и отобрал у мальчика телефон, видимо думая, что останется безнаказанным. 

Однако момент преступления запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные на одной из торговых точек на аллее. Родители школьника, узнав из первых уст о произошедшем, незамедлительно обратились в полицию. На место происшествия выехала опергруппа, однако задержать преступника по горячим следам не удалось. 

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Сумма нанесенного ущерба составила более 7 тысяч леев. Но по сей день правонарушитель находится на свободе, а столичный Инспекторат полиции просит помощи у всех неравнодушных горожан в идентификации подозреваемого, призывая обращаться по номеру 112. Если его вина будет доказана, преступнику грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

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Теги:
поиск, полиция, преступление, ограбление, ребенок, смартфон
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