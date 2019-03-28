Громкое дело "Таможня": в НАЦ сообщили о новых задержаниях

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Сотрудник Пограничной полиции задержан в качестве подозреваемого по нашумевшему делу "Таможня", сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

© Sputnik / Miroslav Rotari В Таможенной службе Молдовы прокомментировали масштабные обыски

"Мужчина подозревается в получении 800 евро от водителя за введение в базу данных Таможенной службы и Пограничной полиции информации о том, что два автомобиля с иностранными регистрационными номерами покинули Молдову", - сообщили в НАЦ.

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При этом оба этих транспортных средств были разобраны на территории страны и проданы на запчасти.

"На данный момент офицер Пограничной полиции подозревается в пассивной коррупции. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 10 лет заключения", - пояснили в антикоррупционном центре.

В понедельник в штаб-квартире Таможенной службы и на одном из КПП республики прошли многочисленные обыски, по итогам которых задержали ответственного за управление базами данных, трое инспекторов и двое посредников. Они подозреваются в систематическом получении денег за удаление из информационной системы данных о регистрации автомобилей с иностранными номерами.

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