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Двое преступников сожгли заживо мужчину из-за ревности

© Sputnik / Vitaly Belousov
Происшествия
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Убийцы, совершившие в начале марта жестокое преступление во Флорештах, оказались за решеткой.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Житель Флорешт и его приятель из Яловен признаны виновными в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Вооруженное преступление
CC0 / Pixabay / LeoFra
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Прокуратуре удалось доказать их вину в убийстве мужчины, обвиняемые были приговорены к 20 годам и 13 годам и 4 месяцам тюремного заключения в пенитенциарном учреждении закрытого типа.

Как установило следствие, убийство произошло утром 4 апреля 2018 года во Флорештах. Мотивом для убийства стала ревность. В ярости от того, что любимая женщина предпочла ему другого мужчину, обвиняемый вместе с приятелем задумал совершить убийство своего соперника.

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Подготовив все необходимое, преступники взяли напрокат автомобиль, и, подъехав к дому жертвы, ожидали, когда мужчина вернется с работы.

Когда же тот вернулся домой, один из обвиняемых перекрыл вход во двор машиной, а второй нанес жертве несколько ударов битой по голове, в результате чего мужчина потерял сознание. После этого преступники погрузили избитого в багажник машины и отвезли его в лес у села Рэдулений Векь. Здесь они облили жертву бензином и сожгли его.

Обугленное тело было обнаружено в течение нескольких часов после убийства местными жителями, возвращавшимися с работы в поле. Сразу же были оповещены правоохранительные органы, которые начали расследование. В результате следственных действий удалось выйти на преступников, в возрасте 20 и 40 лет, которые были арестованы и до приговора содержались под стражей.

Кроме тюремного срока, который им предстоит отбыть, преступники обязаны выплатить родственникам погибшего моральный и материальный ущерб в размере 39 000 леев.

Приговор может быть обжалован.

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