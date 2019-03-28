Жадное пламя и черный дым: пожар в одном из жилых домов в Кишиневе - видео

Огонь охватил балкон одной из квартир в пятиэтажке в спальном районе молдавской столицы: спасатели сработали быстро.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Сильный пожар произошел в четверг в одном из жилых домов в столичном секторе Буюканы. На кадрах видно, что языки пламени охватили балкон квартиры на третьем этаже из пяти.

"Звонок на единый номер службы спасения "112" поступил в 14.43. Огонь охватил балкон на третьем этаже в доме по улице И. Раду, 24. Пожар ликвидировали в 15.14", - заявила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства и причины возгорания выясняются.

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