В Кишиневе сняли на видео, как у такси на полной скорости отлетело колесо

Инцидент в центре столицы ставит под сомнение качество техосмотра в таксопарках города.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. В Кишиневе во время движения по виадуку, который связывает центр столицы с сектором Ботаника, у автомобиля службы такси на полном ходу отлетело колесо.

Инцидент попал на запись видеорегистратора в машине, которая двигалась следом.

На кадрах хорошо видно, как у мчащегося на значительной скорости авто отлетает переднее колесо.

По счастливой случайности, это не привело к цепному ДТП.

Видеозапись была опубликована в Facebook, где ее активно комментируют пользователи социальной сети. По сообщению очевидца, в результате аварии никто не пострадал.

В прошлое воскресенье, 24 марта, автомобиль упал с Измаильского моста на пересечении с улицей Албишоара. В комментариях очевидцы произошедшего отмечают, что это произошло из-за того, что водитель развил очень высокую скорость. Удар в парапет был настолько стремительным, что ограждение разрушилось, а машина упала вниз.

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