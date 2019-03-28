Криминальная Молдова: игры с наркотиками и попытки вывоза тысяч сигарет

Пока простые граждане Молдовы мирно близятся к завершению рабочей недели, криминал в стране не дремлет.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. На протяжении двух месяцев офицеры Управления по борьбе с наркотиками Национального инспектората по расследованиям следили за деятельностью преступной группировки, занимавшейся продажей марихуаны и синтетических смесей для курения.

В результате оперативных мероприятий были задержаны трое правонарушителей в возрасте от 29 до 37 лет, все - уроженцы Кишинева.

Роли в преступной группировке были четко распределены: одни выращивали коноплю, другие реализовывали марихуану на территории муниципия Кишинев, а иные производили синтетические курительные смеси, пропитывая листья химическим раствором.

В ходе следствия, сотрудники полиции провели ряд закупок наркотических веществ, параллельно документируя деятельность преступной группировки. Правонарушители реализовывали свое зелье по 100 леев за один грамм и продавали смеси для курения по 150 леев за пакетик.

© Sputnik / Miroslav Rotari Греку: декриминализация или легализация – что будет с наркотиками в Молдове

В результате проведенных обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили 3 килограмма марихуаны, крупные суммы денег, вырученные с продажи наркотиков, и электронные весы, которые использовались для расфасовки "зелья" по дозам.

Общая стоимость изъятых у преступной группировки наркотиков составляет порядка 200 тысяч леев, если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Собачий нюх помешал контрабандистам

Пока те, кто желает поживиться за счет контрабанды, мысленно прикидывают барыши от нелегальной деятельности, сотрудники Таможенной службы республики не дремлют.

Планам контрабандистов, которые намеревались вывезти из страны порядка 14 тысяч сигарет, не суждено было сбыться. Им помешали четвероногие помощники таможенников - служебные собаки, которые и обнаружили запретный груз.

Две попытки табачной контрабанды произошли на рубежах Молдовы 27 марта. На пункте пропуска "Скулень" настороженность у таможенников вызвали служебные собаки, которые сели рядом с местом у машины, где впоследствии были найдены десятки блоков сигарет. Владельцем "напичканного табаком" автомобиля оказался житель города Унегны, прятавший 490 пачек сигарет под обшивкой боковой стенки микроавтобуса.

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Во втором случае попытка вывоза табачного груза произошла на КПП "Кагул", когда 200 пачек сигарет были спрятаны в колесах легкового авто. И здесь таможенникам помогли служебные собаки, которые "унюхали неладное".

В обоих случаях авто и контрабандный товар были задержаны, а владельцам транспортных средств грозят крупные штрафы.

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