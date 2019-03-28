Видео: страшная авария на Чеканской горке, несколько авто - всмятку

На улице Алеку Руссо на Чеканах произошло серьезное ДТП, несколько автомобилей сильно пострадали, но, к счастью, обошлось без жертв.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Практически километровые пробки образовались по улице Алеку Руссо - основной автомагистрали, соединяющей столичные сектора Рышкановка и Чеканы, пишет sputnik.md.

Движение между двумя микрорайонами города было парализовано в результате серьезного ДТП, произошедшего за круговой развязкой при выезде с Чекан на перекрестке с улицей Михай Садовяну.

Как утверждают очевидцы цепной аварии, два автомобиля марки Mercedes и Nissan не уступили дорогу шоферу машины Volvo, ехавшему по встречной полосе и намеревавшемуся свернуть на улицу Садовяну.

Как передал с места происшествия корреспондент Sputnik Молдова, жертв среди водителей и пассажиров автомобилей, попавших в ДТП, нет.

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