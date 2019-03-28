21:34 28 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.29
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск

Взрыв во дворе на Старой Почте - мужчина привел в действие боевую гранату

© Fotolia / Evgeny Korshenkov
Происшествия
Получить короткую ссылку
201 0 0

Сюжет достоин голливудских боевиков, однако все это произошло в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Иногда и в столице происходят случаи, от которых кровь стынет в жилах. Казалось бы такого не может произойти в "спальном" районе, но тем не менее. 

По данным полиции, во дворе одного из частных домов в микрорайоне Старая Почта прогремел взрыв. Как уточнили в правоохранительных органах, боевую гранату привел в действие 50-летний мужчина, который расстроился, что его супруга уехала на заработки в Израиль. 

По предварительным данным, мужчина решил таким образом свести счеты с жизнью. Взрыв прогремел в районе 19.00 часов, а полицию и скорую вызвали соседи мужчины.

В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи, однако вскоре скончался от полученных травм. 

Взрывоопасные соседи: в квартире в Кишиневе хранили арсенал оружия - видео>>>

Сейчас сотрудники органов правопорядка выясняют все детали произошедшего.

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

В Калараше пьяный сельчанин взорвал гранату из-за ссоры с возлюбленной
Теги:
попытка, самоубийство, мужчина, граната, взрыв, Полиция
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ступени ведут вверх, сердце падает в пятки: лестницы и адреналин - фото
Лавров: Москва намерена придать дополнительный импульс сотрудничеству с США
Лавров: Москва намерена придать дополнительный импульс сотрудничеству с США
Сколько газа Россия поставляет в Европу
Сколько газа Россия поставляет в ЕС - цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться