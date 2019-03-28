Взрыв во дворе на Старой Почте - мужчина привел в действие боевую гранату

Сюжет достоин голливудских боевиков, однако все это произошло в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Иногда и в столице происходят случаи, от которых кровь стынет в жилах. Казалось бы такого не может произойти в "спальном" районе, но тем не менее.

По данным полиции, во дворе одного из частных домов в микрорайоне Старая Почта прогремел взрыв. Как уточнили в правоохранительных органах, боевую гранату привел в действие 50-летний мужчина, который расстроился, что его супруга уехала на заработки в Израиль.

По предварительным данным, мужчина решил таким образом свести счеты с жизнью. Взрыв прогремел в районе 19.00 часов, а полицию и скорую вызвали соседи мужчины.

В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи, однако вскоре скончался от полученных травм.

Взрывоопасные соседи: в квартире в Кишиневе хранили арсенал оружия - видео>>>

Сейчас сотрудники органов правопорядка выясняют все детали произошедшего.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости