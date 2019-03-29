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Пожар

Пожары в Молдове: неосторожность привела к трем возгораниям

CC0 / Pixabay / ernie
Происшествия
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Возгорания произошли в нескольких населенных пунктах республики.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. В Бендерах произошел пожар.  На территории частного домовладения по ул. Индустриальной загорелась пристройка.

Пожарный во время тушения возгорания на автосервисе в Кишиневе
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Два пожарных расчета прибыли спустя 7 минут после сообщения о возгорании, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Приднестровья. 

"Строение, в котором проживал 57-летний горожанин, выгорело полностью. Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилой дом, вплотную примыкающий к постройке. На полную ликвидацию пожара площадью 50 квадратных метров понадобилось около часа", - говорится в сообщении ведомства.

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По предварительным данным причиной ЧП стала неосторожность при курении.

А тем временем были зафиксированы пожары в Гагаузии. Возгорания произошли в Комрате и Чадыр-Лунге.

В Комрате в частном жилом доме загорелся дымоход. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Второй случай был зарегистрирован в Чадыр-Лунге, там вспыхнула хозяйственная постройка. Причина – неосторожное обращение с огнем при курении. Материальный ущерб в каждом случае составил 3 000 леев. 

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Теги:
Молдова, пожар
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