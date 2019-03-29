Пожары в Молдове: неосторожность привела к трем возгораниям

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. В Бендерах произошел пожар. На территории частного домовладения по ул. Индустриальной загорелась пристройка.

Два пожарных расчета прибыли спустя 7 минут после сообщения о возгорании, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Приднестровья.

"Строение, в котором проживал 57-летний горожанин, выгорело полностью. Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилой дом, вплотную примыкающий к постройке. На полную ликвидацию пожара площадью 50 квадратных метров понадобилось около часа", - говорится в сообщении ведомства.

Спаси себя сам, или Как выжить при пожаре: советы профессионала>>>

По предварительным данным причиной ЧП стала неосторожность при курении.

А тем временем были зафиксированы пожары в Гагаузии. Возгорания произошли в Комрате и Чадыр-Лунге.

В Комрате в частном жилом доме загорелся дымоход. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Второй случай был зарегистрирован в Чадыр-Лунге, там вспыхнула хозяйственная постройка. Причина – неосторожное обращение с огнем при курении. Материальный ущерб в каждом случае составил 3 000 леев.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости