Момент взрыва гранаты на кишиневской "Старой почте" попал на видео

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Видеокадры, на которых запечатлен момент взрыва гранаты в столичном микрорайоне "Старая почта", были опубликованы в социальных сетях. Трагедия произошла в четверг вечером. По сообщению правоохранительных органов, в результате взрыва погиб 50-летний мужчина. Обстоятельства происшествия уточняются. Момент трагедии зафиксировали камеры видеонаблюдения.

скриншот видео ecipa 902 Момент взрыва гранаты в Кишиневе попал на видео

По предварительным данным, мужчина решил таким образом свести счеты с жизнью. Полицию и скорую вызвали его соседи.

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