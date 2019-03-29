Масштабные обыски на севере Молдовы: задержаны шестеро человек

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Шестеро человек, среди них начальник пограничного поста и его помощник, задержаны по итогам масштабных обысков по делу о контрабанде кофе и других промтоваров в широком ассортименте.

© Photo : Serviciul informare şi comunicare cu mass-media al PCCOCS Дело о миллионах: чем закончились обыски в Налоговой службе Молдовы - видео

Проверки организованы сотрудниками подразделенияй прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел и Национального инспектората по расследованиям на севере страны.

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По данным следствия, товары широкого потребления завозились в страну из Украины. Члены группировки работали ночью и переправляли контрабанду на лодках в обход таможенного контроля. Затем товар складировался и распространялся по Молдове.

"В ходе следственных мероприятий подозреваемых поймали с поличным в момент перевозки контрабанды через границу. По итогам обысков обнаружены и изъяты товары на сумму порядка двух с половиной миллионов леев, а также деньги, найден подпольный цех по расфасовке кофе и черная бухгалтерия", - отметили в прокуратуре.

Всего задержаны шестеро человек в возрасте от 23 до 51 года. Все они помещены под предварительный арест на 30 суток. Если их вина будет доказана, то им грозит до 10 лет тюрьмы.

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