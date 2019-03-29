Агрессия на дороге: мой брат полицейский, кричал рассвирепевший водитель - видео

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Агрессивный водитель, потеряв контроль над собой, разбил стекло в чужой машине, при этом пострадал сидевший за рулем молодой человек. Случай произошел в столичном секторе Ботаника по улице Валя Трандафирилор.

Происходящее сняли случайные свидетели.

© StopХам Молдова Агрессивный водитель

Вышедший за рамки дозволенного водитель утверждал, что его брат работает в полиции. Агрессор также позволил себе грязно ругаться, поэтому предупреждаем: видео содержит нецензурную лексику.

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