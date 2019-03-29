Он доставлял зелье наркоманам - на Малой Малине задержан курьер

Употреблял сам и доставлял другим - правоохранители задержали "разносчика", который оставлял в потайных местах дозы наркотического зелья.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Внимание сотрудников Управления полиции муниципия Кишинев привлекло странное и немного неадекватное поведение молодого человека 25 лет, обретавшегося на Малой Малине.

При обыске он оказался "носителем" 21 расфасованного пакетика с веществом светло-голубого цвета, от которого исходил специфический запах. Все упаковки были прикреплены на ногах молодого человека скотчем.

© Photo : Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale Криминальная Молдова: игры с наркотиками и попытки вывоза тысяч сигарет

Как выяснилось в отделении полиции, подозреваемый доставлял дозы наркотиков в заранее оговоренное место после того, как клиенты приобретали их посредством перечисления через электронное приложение.

В кратчайшие сроки следственным органам удалось собрать доказательства вины молодого человека. В результате проведенной следственно-криминалистической экспертизы было установлено, что общая стоимость наркотического зелья, которое хотел реализовать молодой человек, оценивается в 25 тысяч леев.

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Правонарушитель был задержан на 72 часа, если его вина будет доказана в суде, ему грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

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