Кофейная мафия - в Молдове удалось "накрыть" целую преступную группировку

Некоторые незаконно провозят через границу десятки тысяч сигарет, иные - алкоголь, а эти попались буквально на бобах - они занимались контрабандой кофе.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Чего только не видели оперативники за свою практику - и торговлю наркотиками, и подпольное производство алкоголя, и попытки провоза оружия или запрещенных веществ. Но криминальный "почерк" этих правонарушителей, что называется, удивил.

Следователям Управления по Северу Молдовы Национального инспектората по расследованиям, совместно с сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью удалось пресечь деятельность группировки, занимавшейся незаконным ввозом в республику черного кофе и других товаров широкого потребления.

В ходе следствия удалось выяснить, что продукция попадала на нашу территорию Молдовы с соседней Украины по Днестру. Для "криминальной переправы" правонарушители использовали обыкновенные лодки, как говорится, гребли себе в прибыль.

© Sputnik / Родион ПРОКА Медики предупреждают: любители кофе рискуют своей психикой

В результате обысков, проведенных на дому и в автомобилях подозреваемых, оперативникам удалось обнаружить товара на общую сумму в 2 миллиона 500 тысяч леев. Выяснилось, что контрабандный порошок расфасовывали в подпольном цеху, оснащенном всем необходимым оборудованием.

По данному факту было открыто уголовное дело, и если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет тюремного заключения.

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