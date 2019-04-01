Обыски в Кишиневе: задержаны двое человек

Молдавские прокуроры накрыли бизнес по производству и распространению наркотиков на территории Кишинева и его пригородов.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Двое человек задержаны по делу о наркобизнесе, который процветал в Кишиневе, сообщили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

Выяснилось, что в организованную преступную группировку входили сразу несколько человек, за каждым из которых была закреплена своя роль. В результате предпринятых следственными органами действий идентифицированы продавцы, а также покупатели наркотиков.

© Photo : Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale Криминальная Молдова: игры с наркотиками и попытки вывоза тысяч сигарет

"Прокуроры совместно с офицерами Нацинспектората по расследованиям провели обыски по месту жительства лиц, причастных к преступной схеме. В результате проверок изъяты наркотики типа марихуана в особо крупных размерах", - отметили в прокуратуре.

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На данный момент задержаны двое человек в возрасте 32-40 лет. Их поместили под предварительный арест на 30 суток. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 15 лет тюрьмы.

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