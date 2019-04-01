Кошмарная находка в мусорке в Кишиневе: подробности жестокого убийства

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Леденящая кровь находка: в мусорном баке одного из спальных районов молдавской столицы местные жители обнаружили бездыханное тело мужчины. Полиция уже установила личности троих подозреваемых, сообщила Sputnik пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

© Sputnik / Вадим Жернов Дело о двойном убийстве в Кишиневе: Генпрокуратура предоставила подробности

Информация об этом инциденте поступила в инспекторат полиции столичного сектора Рышкановка в 07.20 воскресенья.

"На место прибыли оперативники и судмедэксперт. Сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего – речь идет о 32-летнем жителе столичного сектора Рышкановка. В результате осмотра тела судмедэксперт обнаружил многочисленные повреждения", - отметила Стати.

Как отметила собеседница, тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 135 Уголовного кодекса Молдовы "Умышленное убийство". В результате следственным мероприятий удалось установить троих подозреваемых в возрасте от 29 до 48 лет", - сказала представитель полиции.

Выяснилось, что мужчина был знаком с одним из подозреваемых. Все вместе они распивали алкогольные напитки. Затем между ними возник конфликт, который и привел к трагедии.

"Один из подозреваемых задержан на 72 часа и помещен в изолятор. Ранее он привлекался к уголовной ответственности", - заключила собеседница.

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