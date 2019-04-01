В Конгазе автомобиль сбил 11-летнюю девочку, ребенок доставлен в больницу

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. В селе Конгаз Комратского района автомашина сбила 11-летнюю девочку, которая его перебегала дорогу недалеко от пешеходного перехода. ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Горького.
За рулем автомобиля Renault Symbol находился 55-летний житель Чадыр-Лунги.
Когда девочка начала перебегать через дорогу, он начал торможение, однако столкновения избежать не удалось.
Ребенок доставлен в комратскую районную больницу, врачи диагностировали острую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, сообщает gagauzinfo.md.
По информации управления полиции Гагаузии, в период с 25 марта по 1 апреля на территории автономии было зарегистрировано 152 сообщения о преступлениях и иных правонарушениях, в том числе о восьми ДТП, в двух из которых пострадали люди. К счастью никто не погиб.
Кроме того, в ходе профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, было выявлено 10 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и зарегистрировано 7 нарушений правил дорожного движения.
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