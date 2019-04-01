16:30 01 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.35
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Дорожный знак

В Конгазе автомобиль сбил 11-летнюю девочку, ребенок доставлен в больницу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
34 0 0

За неделю в Гагаузии произошло восемь ДТП, есть пострадавшие.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. В селе Конгаз Комратского района автомашина сбила 11-летнюю девочку, которая его перебегала дорогу недалеко от пешеходного перехода. ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Горького. 

За рулем автомобиля Renault Symbol находился 55-летний житель Чадыр-Лунги.

Когда девочка начала перебегать через дорогу, он начал торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Светофор.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Сеть выложили видео страшного ДТП в Кишиневе: пострадал ребенок

Ребенок доставлен в комратскую районную больницу, врачи диагностировали острую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, сообщает gagauzinfo.md.

По информации управления полиции Гагаузии, в период с 25 марта по 1 апреля на территории автономии было зарегистрировано 152 сообщения о преступлениях и иных правонарушениях, в том числе о восьми ДТП, в двух из которых пострадали люди. К счастью никто не погиб.

Кроме того, в ходе профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, было выявлено 10 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и зарегистрировано 7 нарушений правил дорожного движения. 

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

Чудеса случаются: ребенок упал с балкона 9 этажа и остался жив - фото
Горе-мамаша не заметила, что ее ребенок вывалился из машины на ходу — видео
Теги:
ДТП
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Граждане Украины выбирают нового главу государства - фотолента
Анастасия Лисовая
Настя Лисовая из Рыбницы - о своем выступлении на шоу "Ты супер!"
Замена продуктов во время поста
Чем заменить в пост мясо, рыбу и "молочку"

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться