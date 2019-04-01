В Конгазе автомобиль сбил 11-летнюю девочку, ребенок доставлен в больницу

За неделю в Гагаузии произошло восемь ДТП, есть пострадавшие.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. В селе Конгаз Комратского района автомашина сбила 11-летнюю девочку, которая его перебегала дорогу недалеко от пешеходного перехода. ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Горького.

За рулем автомобиля Renault Symbol находился 55-летний житель Чадыр-Лунги.

Когда девочка начала перебегать через дорогу, он начал торможение, однако столкновения избежать не удалось.

© Sputnik / Мирослав Ротарь В Сеть выложили видео страшного ДТП в Кишиневе: пострадал ребенок

Ребенок доставлен в комратскую районную больницу, врачи диагностировали острую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, сообщает gagauzinfo.md.

По информации управления полиции Гагаузии, в период с 25 марта по 1 апреля на территории автономии было зарегистрировано 152 сообщения о преступлениях и иных правонарушениях, в том числе о восьми ДТП, в двух из которых пострадали люди. К счастью никто не погиб.

Кроме того, в ходе профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, было выявлено 10 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и зарегистрировано 7 нарушений правил дорожного движения.

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