Жуткий случай в столице — иностранка найдена мертвой в подъезде жилого дома

По данным столичных правоохранительных органов, женщина раньше уже предпринимала попытки свести счеты с жизнью.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Страшная находка ожидала жителей многоквартирного дома на проспекте Штефана чел Маре в столице. Около половины восьмого утра, направляясь на работу, один из жильцов обнаружил в подъезде, на лестничной площадке первого этажа, безжизненное тело женщины, висящей в петле, прикрепленной к перилам.

На место происшествия немедленно отправилась оперативная группа для установления обстоятельств происшедшего.

"По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле женщины не обнаружено следов насильственной смерти", — сообщила Sputnik Moldova пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

Сотрудники полиции установили личность погибшей, ею оказалась 34-летняя гражданка Германии. Погибшая жила в съемной квартире около двух лет и не оставила никаких прощальных записок. По данным правоохранителей, раньше она уже совершала попытки самоубийства. Возбуждено дело, полиция ведет расследование.

В четверг, 28 марта, во дворе одного из частных домов в микрорайоне Старая Почта 50-летний житель столицы подорвал боевую гранату. По предварительным данным, мужчина решил таким образом свести счеты с жизнью. Взрыв прогремел в районе 19.00 часов, а полицию и скорую вызвали живущие по соседству.

В тяжелом состоянии раненный был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи, однако вскоре скончался от полученных травм.

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