Дочь забила престарелого отца до смерти совком для мусора — шокирующий случай

Родственники в Молдове будто открыли войну друг против друга — дочери убивают отцов, сыновья — матерей, дедушки — внучек.

КИШИНЕВ, 2 апр— Sputnik. Дочь до смерти забила отца совком для мусора в селе Биличений Векь Сынжерейского района.

Во время ссоры 47-летняя женщина решила использовать подвернувшийся под руку совок, как аргумент в споре. При этом она не ограничилась одним ударом "в сердцах", а продолжала избивать 85-летнего старика, нанося ему удары в область шеи, груди и подбородка.

От полученных травм пенсионер скончался на месте. Прибывшей "скорой помощи" оставалось лишь констатировать смерть.

Сейчас на нападавшую открыто уголовное дело, она задержана на 72 часа.

В декабре прошлого года жительница Казаклии забила кастрюлей до смерти своего 39-летнего сына. С наступлением ночи женщина вытащила тело во двор, забросала мусором и подожгла. Когда она поняла, что сжечь таким образом тело не удастся, то взяла топор, отрубила от тела голову, ноги и руки, а затем вывезла части на местную свалку.

На следующую ночь она продолжила попытки сжечь останки, однако вскоре была задержана полицией.

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