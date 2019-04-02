Прокуроры проводят обыски в консульстве Молдовы в Одессе

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры РМ проводят во вторник обыски в консульстве Молдовы в Одессе. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства.

"Прокуроры по борьбе с коррупцией проводят в данный момент обыски в консульстве Республики Молдова в Одессе. Операция в рамках расследования дела о коррупции проходит совместно с офицерами Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности Республики Молдова", - отметили в прокуратуре.

Детали дела, как пояснили в ведомстве, будут предоставлены позже.

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