Мельчают молдавские дипломаты: консул подозревается в получении взятки

В прокуратуре подвели итоги обысков в здании консульства Молдовы в Одессе, раскрыв подробности дела, по которому в качестве подозреваемого проходит дипломат.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Консул Молдовы в Одессе подозревается в получении взятки. Его доставили в республику во вторник, сообщила Sputnik пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с коррупцией Михаела Тарлапан.

Прокуроры по борьбе с коррупцией совместно с офицерами Национального антикоррупционного центра и сотрудниками Службы информации и безопасности провели во вторник обыски в консульстве Молдовы в Одессе.

"Согласно материалам дела, 6 апреля 2018 года консул Республики Молдова в Одессе выдал гражданину арабского происхождения визу на пребывание сроком на 60 дней вопреки положениям закона. Взамен подозреваемый получил 100 евро", - сообщили в прокуратуре, не уточняя имени дипломата.

В ходе допроса, как отметили в ведомстве, консул не признал свою вину. По данным местных СМИ, речь идет о Сергее Шептеличе.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Все дело во взятках: как выглядит молдавский "коррупционер"

"На его имя открыто уголовное дело по факту пассивной коррупции, согласно статье 324 п.4 Уголовного кодекса Молдовы. На данный момент в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде запрета покидать страну в течение 30 дней", - пояснили в прокуратуре.

Если вина консула будет доказана, ему грозит штраф от 50 до 100 тысяч леев с лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет.

В 2016 году по подозрению в пассивной коррупции был задержан генеральный консул Молдовы в Стамбуле. Дипломата задержали в ходе спецоперации в Международном аэропорту Кишинева. Дело передали в суд.

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