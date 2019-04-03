Молдова осталась без уникальной церкви - что случилось под Хынчештами

Сжигание сухой травы в Хынчештском районе Молдовы привело к непоправимым последствиям - сгорел памятник архитектуры, которому насчитывалось несколько веков.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Языки пламени уничтожили старую церковь в селе Котул Морий Хынчештского района, которой, по разным данным, было почти четыреста лет.

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Деревянная святая обитель, которая носила имя Святого Трифона, столетия служила людям, переживала не одно наводнение, но спасовала перед наступающим огнем.

По информации местных СМИ причиной возгорания, распространившегося по территории, стала подожженная сухая трава, которую подпалил один из крестьян. Сгоревшая деревянная церковь носила статус монумента национального значения.

В двадцатом веке обитель была закрыта представителями советской власти, долгое время в ней не проводилось служб. После 1991 года в Котул Морий возвели новый храм, а богослужения в старой церкви так и не проводились. По случайности теперь от старой деревянной церкви остались лишь обгорелые головешки.

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