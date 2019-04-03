09:59 03 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.40
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Пожар

Молдова осталась без уникальной церкви - что случилось под Хынчештами

CC0 / Pixabay / 12019
Происшествия
Получить короткую ссылку
91 0 0

Сжигание сухой травы в Хынчештском районе Молдовы привело к непоправимым последствиям - сгорел памятник архитектуры, которому насчитывалось несколько веков.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Языки пламени уничтожили старую церковь в селе Котул Морий Хынчештского района, которой, по разным данным, было почти четыреста лет.

Пока вы спали: ночной пожар, отставка президента Алжира, процесс против Гуаидо>>>

Деревянная святая обитель, которая носила имя Святого Трифона, столетия служила людям, переживала не одно наводнение, но спасовала перед наступающим огнем. 

По информации местных СМИ причиной возгорания, распространившегося по территории, стала подожженная сухая трава, которую подпалил один из крестьян. Сгоревшая деревянная церковь носила статус монумента национального значения.

В двадцатом веке обитель была закрыта представителями советской власти,  долгое время в ней не проводилось служб. После 1991 года в Котул Морий возвели новый храм, а богослужения в старой церкви так и не проводились. По случайности теперь от старой деревянной церкви остались лишь обгорелые головешки. 

Читайте также:

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Жадное пламя и черный дым: пожар в одном из жилых домов в Кишиневе - видео
Пожары в Молдове: неосторожность привела к трем возгораниям
Теги:
православие, пожар, Молдова, церковь
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Китоглав или королевская цапля
Удивительный мир пернатых во всей своей красе - фотолента
Пожар в заброшенном заводе в Калининграде попал на видео
Пожар на заброшенном заводе в Калининграде попал на видео
Опасные страны для журналистов
Самые опасные страны для журналистов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться