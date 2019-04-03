Жуткое ДТП на Ботанике: машину разорвало на две части - фото

Автомобиль марки BMW въехал в фонарный столб и был полностью искорежен: очевидцы утверждают, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Страшное ДТП произошло минувшей ночью в столичном секторе Ботаника на улице Гренобля, пишет sputnik.md. Автомобиль марки BMW ехал на повышенной скорости и угодил прямо в фонарный столб, практически "обмотав" его своим корпусом - настолько сильным было столкновение.

Фотографии с места происшествия были размещены в социальных сетях.

В результате аварии, машину практически разорвало на две части. Как пишут авторы поста в соцсетях, часть машины отбросило от места столкновения на 60 метров.

"Водитель остался жив, однако, судя по всему, был пьян, находясь за рулем", - написали пользователи Facebook.

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