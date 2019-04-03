Обыски и задержания: кто "попал под колпак" Антикоррупционного центра

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Трое патрульных полицейских попали в поле зрения Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы и прокуроров по борьбе с коррупцией. Они подозреваются в вымогательстве 1000 евро.

© Sputnik / Miroslav Rotari Апостол: как водителю правильно себя вести с патрульным инспектором

"По словам заявителя, полицейские потребовали деньги за то, чтобы не привлекать его к ответственности за ряд предполагаемых нарушений ПДД", - отметили в НАЦ.

Сообщается, что 9 марта мужчину остановил экипаж Национального инспектората по патрулированию якобы за то, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на то, что алкотест показал наличие спиртного в выдыхаемом воздухе, заявитель утверждает, что не употреблял горячительные напитки. По его словам, полицейские даже не составили протокол и сразу предложили решить вопрос при помощи денег. Чтобы расставить точки над "i", мужчина решил позвонить знакомому, который работает в управлении дорожно-транспортных происшествий столичной полиции, и попросил его убедить коллег, что алкотест показал ошибочные данные.

Пьянству бой: водителей в Молдове ждет суровое наказание>>>

Прибыв на место, товарищ из органов отметил, что не может решить вопрос, и водителю придется заплатить инспекторам 1000 евро.

"По данному факту НАЦ начал расследование и задокументировал передачу денег сотруднику управления дорожно-транспортных происшествий, а затем и двум членам экипажа, которые остановили заявителя 9 марта. Инспекторы задержаны, а полицейский объявлен в розыск после того, как он тайно покинул страну", - отметили в ведомстве.

На данный момент, как сообщили в антикоррупционном центре, проходят обыски по месту жительства и в рабочих кабинетах. Все трое подозреваются в превышении должностных полномочий и пассивной коррупции.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям