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Сотрудник Национального антикоррупционного центра

Обыски и задержания: кто "попал под колпак" Антикоррупционного центра

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Тема:
Обыски в Молдове (105)
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НАЦ и антикоррупционная прокуратура занялись расследованием необычного случая взяточничества.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Трое патрульных полицейских попали в поле зрения Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы и прокуроров по борьбе с коррупцией. Они подозреваются в вымогательстве 1000 евро.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"По словам заявителя, полицейские потребовали деньги за то, чтобы не привлекать его к ответственности за ряд предполагаемых нарушений ПДД", - отметили в НАЦ.

Сообщается, что 9 марта мужчину остановил экипаж Национального инспектората по патрулированию якобы за то, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на то, что алкотест показал наличие спиртного в выдыхаемом воздухе, заявитель утверждает, что не употреблял горячительные напитки. По его словам, полицейские даже не составили протокол и сразу предложили решить вопрос при помощи денег. Чтобы расставить точки над "i", мужчина решил позвонить знакомому, который работает в управлении дорожно-транспортных происшествий столичной полиции, и попросил его убедить коллег, что алкотест показал ошибочные данные.

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Прибыв на место, товарищ из органов отметил, что не может решить вопрос, и водителю придется заплатить инспекторам 1000 евро.

"По данному факту НАЦ начал расследование и задокументировал передачу денег сотруднику управления дорожно-транспортных происшествий, а затем и двум членам экипажа, которые остановили заявителя 9 марта. Инспекторы задержаны, а полицейский объявлен в розыск после того, как он тайно покинул страну", - отметили в ведомстве.

На данный момент, как сообщили в антикоррупционном центре, проходят обыски по месту жительства и в рабочих кабинетах. Все трое подозреваются в превышении должностных полномочий и пассивной коррупции.

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Тема:
Обыски в Молдове (105)

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Теги:
взятка, обыски
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