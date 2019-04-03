Два грабителя напали на пожилую женщину прямо на остановке, оба задержаны

У женщины отобрали сумку и деньги, когда она ждала троллейбус на одной из улиц Кишинева.

КИШИНЕВ, 3 апр — Spiutnik. Двое мужчин в возрасте 32 и 39 лет (ранее судимые жители столицы) были задержаны полицией по подозрению в совершении грабежа.

В воскресенье, 31 марта, грабители открыто напали на 69-летнюю женщину, которая ждала троллейбуса на остановке на улице Волунтарилор в Кишиневе. У жертвы отобрали сумку и кошелек, общая сумма ущерба составила 750 леев.

По горячим следам, в результате следственных действий нападавшие были задержаны оперативниками.

Грабители не отпирались и полностью признали свою вину. Они задержаны на 72 часа, им грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

Ранее в Кишиневе были осуждены пятеро членов криминальной группировки, которые приговорены в общей сложности к 47 годам тюрьмы за разбойное нападение, совершенное в Бричанах в ноябре 2017 года.

Спланировали это преступление и руководили процессом трое заключенных – один из пенитенциара в Липканах, а остальные двое – из тюрьмы в Бельцах. Речь идет о гражданах в возрасте от 22 до 27 лет, которые получили тюремные сроки за кражи, грабежи и разбой.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости