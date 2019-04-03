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Автомобиль

Бесстыжая и пьяная — полицейским пришлось уложить автоледи лицом на капот

CC0 / Pixabay / tookapic
Происшествия
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Девушка выписывала зигзаги по улице на дорогом BMW и вступила в схватку с полицией.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Полицейским пришлось уложить лицом на капот и заковать в наручники 18-летнюю девушку, которая в пьяном виде устроила скандал в центре столицы.

Нетрезвая юная автоледи, возмущенная тем, что не нашла место для парковки, вышла из машины и осыпала прохожих нецензурной бранью. Происшествие случилось 2 апреля ночью, на улице Марии Драган в столичном секторе Чеканы, сообщил местный телеканал. Свидетели происходящего пытались успокоить девушку и уговорить ее не садиться за руль. Однако виновница скандала снова села в машину и уехала.

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Неуправляемая автоледи явно представляла опасность не только для себя, но и для окружающих. Полицейский патруль, который прибыл на место происшествия, прочесал близлежащие улицы и вскоре заметил BMW, выписывавший зигзаги на проезжей части.

Машину остановили, однако девушка отказалась предъявить водительское удостоверение, пройти тест на алкоголь и вообще подчиняться полиции. Более того, юная дама оказала серьезное сопротивление правоохранителям. В итоге ее пришлось скрутить и заковать в наручники, чтобы доставить в инспекторат полиции.

Против скандалистки было возбуждено уголовное дело по обвинению в мелком хулиганстве. Ей грозит штраф в 900 леев или неоплачиваемые общественные работы на срок до 20 часов.

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