Страшная находка в заброшенном сельском доме, полиция ведет расследование

Соседка даже не предполагала, что долгое время время жила рядом с домом, где скончался человек.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В заброшенном доме в селе Христич Сорокского района местные жители обнаружили человеческие останки.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Жуткий случай в столице — иностранка найдена мертвой в подъезде жилого дома

Кости скелета обнаружила местная жительница, которая жила по соседству с брошенным домом. В результате расследования, начатого полицией, было установлено, что останки принадлежат 64-летней женщине, которая ранее была объявлена пропавшей без вести.

Погибшая в 2018 году вышла из дома и не вернулась. Родственники опознали женщину по одежде.

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Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления обстоятельств происшедшего.

Ранее, 25 марта, в Яловенах был найден мертвым семилетний мальчик из Яловен, о пропаже которого заявили родители.

Тело мальчика было найдено в колодце, который находится недалеко от дома, где он жил. Семилетний Дан Кондря пропал накануне вечером. Ребенок страдал аутизмом и не разговаривал.

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