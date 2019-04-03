Масштабный пожар в Яловенах - огонь подошел к жилым домам - видео

Корреспонденты Sputnik Молдова передают с места событий, что языки пламени, которые находятся в нескольких десятках метров от окраины города, подходя все ближе.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Клубы дыма и языки пламени наступают на районный центр Яловены. Как передают с места события корреспонденты Sputnik Молдова, огонь подобрался на расстояние в несколько десятков метров к окраине города. Причиной масштабного пожара стало возгорание сухой травы в окрестностях населенного пункта.

Как сообщиля для Sputnik Молдова пресс-секретарь Генерального Инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу, на данный момент пламя не затронуло ни один из жилых домов, а несколько пожарных расчетов прибыли на место события и борются с огнем.

Пламя полыхало и в Хынчештах

Языки пламени уничтожили минувшей ночью старую церковь в селе Котул Морий Хынчештского района, которой, по разным данным, было почти четыреста лет.

Деревянная святая обитель, которая носила имя Святого Трифона, столетия служила людям, пережила множество наводнений, но спасовала перед наступающим огнем.

По информации местных СМИ, причиной возгорания, распространившегося по территории, стала подожжённая сухая трава, которую подпалил один из крестьян. Сгоревшая деревянная церковь носила статус монумента национального значения.

В двадцатом веке обитель была закрыта представителями советской власти, долгое время в ней не проводилось служб. После 1991 года в Котул Морий возвели новый храм, а богослужения в старой церкви так и не проводились. По случайности теперь от старой деревянной церкви остались лишь обгорелые головешки.

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