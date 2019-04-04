Псевдо-туроператоры подделывали паспорта РФ и везли иностранцев через границу

Поддельные российские паспорта, маскировка незаконных действий под туристические услуги – как двое граждан РФ незаконно переправляли иностранцев через границу.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Двое граждан России могут быть осуждены в Молдове за организацию незаконной миграции шестерых граждан Узбекистана, в том числе троих несовершеннолетних. Об этом сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре РМ.

По информации ведомства, прокуратура Кишинева завершила расследование и передала в суд материалы этого уголовного дела.

Согласно данным следствия, обвиняемые свою незаконную деятельность представляли, как туристический бизнес.

"Они бронировали места в гостиницах, занимались транспортировкой "туристов", покупкой билетов на самолеты, а также незаконным оформлением паспортов Российской Федерации на фальшивых лиц", - пояснили в Генпрокуратуре.

© Sputnik / Miroslav Rotari Паспорта в башмаках: в Румынии у молдаван изъяли поддельные документы

В ведомстве добавили, что за эти услуги шестеро граждан Узбекистана заплатили им 30 тысяч долларов США. Также за эту сумму обвиняемые должны были помочь им добраться в Штаты.

Следственные органы собрали доказательства, что в ноябре 2018 года фигуранты дела по поддельным российским паспортам организовали незаконный транзит иностранцев через территорию Грузии и Турции. А задержали нарушителей при проверке документов в Международном аэропорту Кишинева.

При проверке у граждан России изъяли 3760 евро, 4900 рублей, 100 долларов и 130 лари.

Согласно молдавскому законодательству, обвиняемым грозит штраф до 57,5 тысячи леев или лишение свободы на срок до пяти лет.

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