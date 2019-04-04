12:14 04 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.40
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
Контроль в аэропорту Кишинева

Псевдо-туроператоры подделывали паспорта РФ и везли иностранцев через границу

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
Получить короткую ссылку
44 0 0

Поддельные российские паспорта, маскировка незаконных действий под туристические услуги – как двое граждан РФ незаконно переправляли иностранцев через границу.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Двое граждан России могут быть осуждены в Молдове за организацию незаконной миграции шестерых граждан Узбекистана, в том числе троих несовершеннолетних. Об этом сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре РМ.

По информации ведомства, прокуратура Кишинева завершила расследование и передала в суд материалы этого уголовного дела.

Согласно данным следствия, обвиняемые свою незаконную деятельность представляли, как туристический бизнес.

"Они бронировали места в гостиницах, занимались транспортировкой "туристов", покупкой билетов на самолеты, а также незаконным оформлением паспортов Российской Федерации на фальшивых лиц", - пояснили в Генпрокуратуре. 

Румынский паспорт, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Паспорта в башмаках: в Румынии у молдаван изъяли поддельные документы

В ведомстве добавили, что за эти услуги шестеро граждан Узбекистана заплатили им 30 тысяч долларов США. Также за эту сумму обвиняемые должны были помочь им добраться в Штаты.

Следственные органы собрали доказательства, что в ноябре 2018 года фигуранты дела по поддельным российским паспортам организовали незаконный транзит иностранцев через территорию Грузии и Турции. А задержали нарушителей при проверке документов в Международном аэропорту Кишинева.

При проверке у граждан России изъяли 3760 евро, 4900 рублей, 100 долларов и 130 лари.

Согласно молдавскому законодательству, обвиняемым грозит штраф до 57,5 тысячи леев или лишение свободы на срок до пяти лет.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Как можно пересечь границу Молдовы по поддельным паспортам
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Китоглав или королевская цапля
Удивительный мир пернатых во всей своей красе - фотолента
QR-код в троллейбусе
Такого еще не было: полезная "фишка" для пассажиров троллейбусов Кишинева
Опасные страны для журналистов
Самые опасные страны для журналистов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться