История 7 молдаванок: думали, что едут на заработки, а попали в секс-рабство

История, от которой кровь станет в жилах: молдаванка организовала бизнес на молодых соотечественницах в Турции, заставляя их заниматься проституцией практически бесплатно.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Жительница Яловенского района, объявленная молдавскими властями в международный розыск за торговлю людьми, в том числе несовершеннолетними, задержана в Греции и экстрадирована в республику для привлечения к ответственности. Прокуроры завершили расследование и передали материалы уголовного дела в суд, сообщили в четверг в Генпрокуратуре страны.

© AP Photo / Franka Bruns Девушки в плену: как камерунцы сдавали их в секс-рабство через Молдову

Согласно данным гособвинителя, в 2014-2016 годах под предлогом предоставления высокооплачиваемой работы женщина собрала семь девушек из неблагополучных семей, среди которых была и несовершеннолетняя, перевезла их в Турцию и вынудила заниматься проституцией.

"Ежедневно они должны были оказывать сексуальные услуги в одной из квартир в Стамбуле, а практически все деньги за выполненную работу забирала обвиняемая", - отметили в прокуратуре.

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Вернувшись домой, жертвы обратились в правоохранительные органы.

"За торговлю людьми и детьми молдавское законодательство предусматривает до 20 лет лишения свободы, а если ее вина будет доказана, то ей придется выплатить и судебные издержки в размере 33 тысяч леев", - отметили в прокуратуре.

В Молдове достаточно распространен бизнес на торговле людьми. Статистика показывает, что на протяжении прошлого года в республике зарегистрировали 312 подобных преступлений, а в суд передали 144 уголовных дела. По данным Генпрокуратуры, инстанции вынесли 130 приговоров в отношении 190 лиц.

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