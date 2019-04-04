12:14 04 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.40
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
Возгорание сухой растительности

Сильный пожар близ Тараклии: огонь из Украины перешел на территорию Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
75 0 0

Пламенем в настоящий момент оказались охвачены до 300 гектаров территории.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Вблизи города Тараклия вспыхнул сильный пожар. Загорелась сухая трава и пламя оказалось слишком сильным, чтобы с ним сумели быстро справиться.

Огнем оказались охвачены до 300 гектаров территории. По сообщению регионального сайта tuk.md, пожар возник на территории Украины и из-за сильного ветра перешел на территорию Молдовы.

По мнению представителей Пограничной полиции, причиной возгорания мог стать один-единственный костер, разведенный местными жителями на украинской стороне. В Молдове очаг возгорания между Тараклией и селом Копчак тушили не только пожарные, но и местные жители. Навстречу фронту пожара пустили "встречный огонь", выжигая территорию с подветренной стороны.

Пожар на севере Молдовы
© Photo: DSE
Молдова в огне: кто виноват в массовых пожарах

С наступлением весны, после того как сошел снег, установилась теплая погода, по всей стране начались возгорания сухостоя.

В среду, 3 апреля, сухая трава загорелась возле Яловен. Огонь подобрался на расстояние в несколько десятков метров к окраине города. Причиной масштабного пожара стало возгорание сухостоя в окрестностях населенного пункта.

По сообщению Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, пламя не затронуло ни один из жилых домов, с огнем боролись несколько пожарных расчетов.

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

Пожары в Молдове: неосторожность привела к трем возгораниям
Масштабный пожар в Яловенах - огонь подошел к жилым домам - видео
Теги:
пожар
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Китоглав или королевская цапля
Удивительный мир пернатых во всей своей красе - фотолента
QR-код в троллейбусе
Такого еще не было: полезная "фишка" для пассажиров троллейбусов Кишинева
Опасные страны для журналистов
Самые опасные страны для журналистов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться