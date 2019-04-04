Сильный пожар близ Тараклии: огонь из Украины перешел на территорию Молдовы

Пламенем в настоящий момент оказались охвачены до 300 гектаров территории.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Вблизи города Тараклия вспыхнул сильный пожар. Загорелась сухая трава и пламя оказалось слишком сильным, чтобы с ним сумели быстро справиться.

Огнем оказались охвачены до 300 гектаров территории. По сообщению регионального сайта tuk.md, пожар возник на территории Украины и из-за сильного ветра перешел на территорию Молдовы.

По мнению представителей Пограничной полиции, причиной возгорания мог стать один-единственный костер, разведенный местными жителями на украинской стороне. В Молдове очаг возгорания между Тараклией и селом Копчак тушили не только пожарные, но и местные жители. Навстречу фронту пожара пустили "встречный огонь", выжигая территорию с подветренной стороны.

С наступлением весны, после того как сошел снег, установилась теплая погода, по всей стране начались возгорания сухостоя.

В среду, 3 апреля, сухая трава загорелась возле Яловен. Огонь подобрался на расстояние в несколько десятков метров к окраине города. Причиной масштабного пожара стало возгорание сухостоя в окрестностях населенного пункта.

По сообщению Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, пламя не затронуло ни один из жилых домов, с огнем боролись несколько пожарных расчетов.

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