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Обыски и задержания

Скандальная коррупционная схема: прокуроры в шоке от действий патрульных

© Photo: SPIA -Facebook / Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI
Происшествия
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Антикоррупционная прокуратура подвела итоги обысков, которые были проведены утром в четверг.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Двое сотрудников северного патрульного полка Национального инспектората по патрулированию и одно гражданское лицо задержаны по подозрению в причастности к коррупционной схеме, сообщили в Антикоррупционной прокуратуре по итогам проведенных в четверг обысков.

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Обыски в Молдове: прокуроры проверяют патрульных

Согласно материалам дела, несколько сотрудников инспектората, занимающих ответственные посты, внедрили схему по вымогательству со своих подчиненных денег за сокрытие фактов коррупции. Наблюдение за подозреваемыми велось в течение шести месяцев. В результате открыты сразу несколько уголовных дел по факту извлечения выгоды из влияния, активной и пассивной коррупции.

На основе собранных материалов и доказательств утром в четверг офицеры Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД Молдовы совместно с прокурорами провели обыски в автомобилях, по месту жительства и в рабочих кабинетах подозреваемых.

"Задержаны на 72 часа двое сотрудников северного патрульного полка Национального инспектората по патрулированию и одно гражданское лицо. Остальные подозреваемые находятся на свободе", - отметили в прокуратуре.

В дальнейшем орган уголовного преследования должен установить процессуальный статус в отношении нескольких сотрудников Генерального инспектората полиции и физических лиц, проходящих по указанным уголовным делам, провести спецдействия, чтобы выявить всех причастных к реализации этой коррупционной схемы.

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