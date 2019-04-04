Зверски избил и сбежал: в Рыбнице закончено следствие по делу отцеубийцы

Страшное преступление произошло 3 месяца тому назад, подозреваемого нашли аж на Украине, куда он подался в бега.

ТИРАСПОЛЬ, 4 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Следственными органами города Рыбница завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего Богдана Лупашко, обвиняемого в совершении убийства своего отца. Досье отправлено в суд, а обвиняемого заключили под стражу.

"В ночное время 25 декабря 2018 года между находившимися в нетрезвом состоянии отцом и сыном Олегом и Богданом Лупашко возник очередной конфликт, переросший в драку. Сын зверски избил своего отца. Испугавшись, что убил, он собрал вещи и скрылся с места преступления", - рассказали в следственном комитете.

Телесные повреждения, полученные жертвой, оказались несовместимыми с жизнью. Были переломаны почти все ребра, разорваны легкие и повреждена печень. Через непродолжительное время после того, как сын сбежал, Олег Лупашко скончался. Его труп был обнаружен в доме соседями спустя трое суток.

Богдан Лупашко пытался скрыться в Украине, но был обнаружен и передан правоохранительным органам Приднестровья.

Обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за угон и управление автомобилем в нетрезвом виде.

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