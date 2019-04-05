Полиция отреагировала на видео с дракой водителей в социальных сетях

Социальные сети все увереннее становятся в Молдове одним из эффективных способов сообщить в полицию о правонарушениях.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Инспекторат полиции столичного сектора Буюканы заявил о начале расследования по факту драки, которая попала на видео и была выложена в Facebook.

Ранее один из пользователей Facebook опубликовал на популярной странице видео, где двое водителей устроили драку посреди бела дня, прямо на оживленной транспортной магистрали.

"Культура наших водителей. Скоро стрелять начнут друг в друга. Избил мужика за то, что тот его не пропустил. Скулянка — у Ниагары", — сообщил очевидец драки.

В настоящее время полиция принимает меры по выявлению водителей, которые устроили драку, устанавливает обстоятельства и ответственность участников инцидента.

Ранее полиция прокомментировала фотоснимки и видео со сценами жестоких издевательств над подростком в Чимишлийском районе. Несколько человек избили подростка, фото и видео своего преступления они выложили в соцсети. На ролике запечатлено, как подростки обсуждают свое участие в избиении односельчанина. Лицо молодого человека изуродовано, а сами участники драки смеются и угрожают жертве.

По сообщению полиции, этот инцидент произошел в селе Чукур-Минджир Чимишлийского района, когда после совместного употребления спиртных напитков между собутыльниками вспыхнула ссора. В попойке участвовали 19-летний молодой человек и его знакомые, подростки в возрасте 16 и 15 лет.

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