В селе Конгазчик пожилую женщину задавил экскаватор

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. В селе Конгазчик пожилую местную жительницу задавил экскаватор, спасти женщину не удалось.

Во время ремонтных работ экскаватор Komatsu начал двигаться задним ходом, а водитель не заметил 75-летнюю женщину, которая в это время переходила через дорогу. В результате тяжелая машина сбила женщину с ног.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Водитель в Кишиневе сбил светофор, а потом попытался вернуть его на место

Пострадавшая была доставлена в районную больницу в Комрате, сообщает управление полиции Гагаузии. У женщины диагностировали многочисленные травмы и раны обеих голеней, тяжелый травматический шок. Усилия врачей не принесли результата, пожилая женщина скончалась.

Экскаватором управлял 47-летний житель Комрата. Полицией возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении правил безопасности движения.

В случае, если вина водителя экскаватора будет установлена, ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее в Кишиневе мужчина в возрасте 51 года погиб под колесами машины скорой помощи, которая сбила его на полном ходу. Трагический случай произошел 25 марта вечером - в 21.40, под мостом на улице Миорица в столичном микрорайоне Телецентр. Согласно данным правоохранительных органов, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

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