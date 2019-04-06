Дорогая контрабанда: что пытался провезти молдаванин через границу Украины

Сразу 19 дорогих мобильных телефонов, среди которых самые последние модели, пытался провезти гражданин Молдовы, но его планам так и не удалось сбыться.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Гражданин Молдовы попытался перевезти через украинскую границу партию контрабандных мобильных телефонов. Как сообщили в Госпогранслужбе страны-соседки, автомобиль Mercedes-Benz под управлением нашего 31-летнего соотечественника прибыл на КПП Бачевск на выезде в Россию.

"Проверив транспортное средство, пограничники обнаружили за обшивкой в багажном отделении машины спрятанный товар – 19 мобильных телефонов", - сообщили в Погранслужбе.

Речь идет об iPhone разных моделей. Контрабандный товар изъят. На гражданина Молдовы составлен протокол.

© Photo : Пограничная служба Украины Контрабанда мобильных телефонов

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