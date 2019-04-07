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Полиции пришлось применить слезоточивый газ: что произошло в Кишиневе

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Хулиганство средь бела дня: полиция смогла задержать агрессивного мужчину только после применения слезоточивого газа.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Бил все и всех на своем пути: в одном из спальных районов Кишинева агрессивный мужчина напал на молодого человека. Инцидент произошел накануне, сообщили в воскресенье в Национальном инспекторате по патрулированию.

Все началось с того, что патрульный увидел, как мужчина бил ногой по двери автомобиля, который стоял во дворе дома на улице Мунчештская. Затем этот же человек, заприметив на перекрестке компанию молодых людей, напал на одного из них. Удар был такой силы, что пострадавший потерял сознание.

"Чтобы обезвредить агрессивного мужчину, который не только не подчинился требованиям полицейского, но и попытался напасть на него, сотруднику правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ", - отметили в инспекторате.

Борьба с преступностью
© Sputnik / Sergey Venyavsky
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В скором времени на место происшествия прибыла карета скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов опросили местных жителей. Выяснилось, что этот мужчина уже повредил три автомобиля, а один из их владельцев представил видео доказательства.

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Нарушителя доставили в инспекторат полиции столичного сектора Ботаника для выяснения всех обстоятельств.

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Теги:
слезоточивый газ, полиция, Кишинев
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