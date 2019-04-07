15:01 07 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Авария на трассе Анений Ной

Жуткое ДТП в Новых Аненах: авто превратилось в саркофаг - фото

© Photo: Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Происшествия
Получить короткую ссылку
307 0 0

Шокирующие фотографии с места аварии в Новых Аненах, где погибли двое человек: у полиции есть предварительная версия, почему случилось это ДТП.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. В воскресенье в Молдове произошли две серьезные аварии, в результате которых погибли трое человек, сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию.

Первое ДТП зарегистрировали примерно в 10.50 на трассе Кишинев-Бендеры. Предполагается, что водитель машины Dacia Logan, которая направлялась в сторону Новых Анен, уснул за рулем, выехал на встречную полосу. Тогда и произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом "Кишинев-Новые Анены".

"В результате столкновения 57-летний водитель Dacia и 62-летняя пассажирка скончались на месте", - сообщили в инспекторате.

Accident la Anenii Noi
© Photo: Facebook / Constantin Capatina / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам
ДТП в Новых Аненах

Еще одна трагедия произошла после полудня в Кагульском районе, где в результате столкновения с автобусом погиб 34-летний мотоциклист. Сообщается, что мужчина ехал на высокой скорости, в какой-то момент потерял управление и врезался в крупногабаритный транспорт. В момент столкновения в автобусе никого не было.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

ДТП в столице: от удара машина полиции вылетела на тротуар и перевернулась
Страшное ДТП в Кишиневе: авто упало с Измаильского моста - фото
Теги:
погибшие, ДТП, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Бэби-бум в зоопарке Кишинева
Малыши в зоопарке Кишинева: верблюжонок, сурикаты, ослики - фото
Бэби-бум в зоопарке Кишинева
Как зоопарк Кишинева пережил зиму: настоящий бэби-бум после холодов - видео
Кола и организм
Как кола влияет на организм

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться