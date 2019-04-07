Жуткое ДТП в Новых Аненах: авто превратилось в саркофаг - фото

Шокирующие фотографии с места аварии в Новых Аненах, где погибли двое человек: у полиции есть предварительная версия, почему случилось это ДТП.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. В воскресенье в Молдове произошли две серьезные аварии, в результате которых погибли трое человек, сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию.

Первое ДТП зарегистрировали примерно в 10.50 на трассе Кишинев-Бендеры. Предполагается, что водитель машины Dacia Logan, которая направлялась в сторону Новых Анен, уснул за рулем, выехал на встречную полосу. Тогда и произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом "Кишинев-Новые Анены".

"В результате столкновения 57-летний водитель Dacia и 62-летняя пассажирка скончались на месте", - сообщили в инспекторате.

Еще одна трагедия произошла после полудня в Кагульском районе, где в результате столкновения с автобусом погиб 34-летний мотоциклист. Сообщается, что мужчина ехал на высокой скорости, в какой-то момент потерял управление и врезался в крупногабаритный транспорт. В момент столкновения в автобусе никого не было.

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