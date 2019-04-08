За выходные в автокатастрофах в Молдове погибли три человека

Статистика ДТП звучит как военная сводка с полей сражений — есть погибшие и раненые.

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Три человека погибли и 21 получил ранения и травмы за два выходных дня в результате череды автокатастроф и аварий на дорогах страны.

По сообщению Национального инспектората по патрулированию, за выходные дни было зарегистрировано более тысячи нарушений правил дорожного движения. Более половины из правонарушений относятся к превышению скорости (550 случаев). Инспекторами были задержаны 33 человека, которые сели за руль в нетрезвом виде, а 25 водителей не имели при себе никаких документов.

За это время на территории страны произошло 17 ДТП, в которых погибли три человека и пострадал 21 человек. За помощью к патрульным инспекторам обратили более 40 человек, попавших в затруднительную ситуацию.

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В воскресенье, 7 апреля, на трассе Кишинев-Бендеры столкнулись автомобиль и рейсовый автобус. Как сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию, предполагается, что водитель машины Dacia Logan, которая направлялась в сторону Новых Анен, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Тогда и произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом "Кишинев-Новые Анены".

В результате столкновения 57-летний водитель Dacia и 62-летняя пассажирка скончались на месте.

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